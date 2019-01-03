Конькобежка Паулин ван Дётеком умерла в возрасте 37 лет

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Конькобежка Паулин ван Дётеком умерла в возрасте 37 лет

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Фото: © AP/Michael Sohn

Голландская конькобежка Паулин ван Дётеком скончалась в возрасте 37 лет. Последние месяцы спортсменка боролась с раком, сообщает телеканал NOS.

Онкологическое заболевание у ван Дётеком было диагностировано летом 2018 года. У неё остались муж и дочь.

Паулин ван Дётеком выиграла чемпионат мира 2018 года в классическом многоборье и чемпионат мира того же года в командной гонке. Также она являлась призёром чемпионатов мира и Европы.

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