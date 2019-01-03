Франция выдала РФ экс-министра финансов Подмосковья, обвиняемого в мошенничестве

Французские власти выдали России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиняемого в мошенничестве на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

— Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (три преступления) и легализации имущества, приобретённого в результате совершённых преступлений (девять преступлений), — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следователей, правительству Подмосковья, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтрастинвест" Кузнецов и его сообщники причинили ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Декрет о выдаче экс-министра подписан французским министром 21 ноября 2017 года.