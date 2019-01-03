На руинах дома в Магнитогорске полиция задержала мародёра

Неизвестный пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.

На развалинах обрушившегося дома в Магнитогорске полиция задержала мародёра, сообщает издание Ura.ru со ссылкой на источник в пресс-службе регионального полицейского главка.

— По приметам мужчина схож с находящимся в региональном розыске подозреваемым в совершении тяжкого преступления. В настоящее время он доставлен в отдел полиции, — говорится в сообщении.

Как отмечается, он пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.

Напомним, обрушение жилого дома после взрыва газа произошло 31 декабря около 4:00 мск. На данный момент опознаны тела 37 из 38 погибших.