Полный провал. Джереми Кларксон назвал пять худших авто 2018 года

По мнению телеведущего, один из участников рейтинга подойдёт только для тех, кто окончательно завязал с сексуальной жизнью.

Британский телеведущий Джереми Кларксон назвал пять худших автомобилей ушедшего 2018 года. Для выбора ему было предложено 28 машин, которые он тестировал для издания Sunday Times.

В список вошли компакт-кар Abarth 695 Rivale, который, по мнению телеведущего, является неудобным и сложноуправляемым, а также Audi Q8, который, как считает Кларксон, подойдёт для тех, кто "сошёл с ума".

В лист попал и хорошо знакомый российским автолюбителям Renault Duster. По мнению Кларксона, кроссовер получился слишком странным и маломощным. Также в рейтинге нашлось место спецверсии хетчбэка Mini и универсалу Volvo V60. Причём шведский автомобиль, как заключил телеведущий, подойдёт лишь для тех, кто окончательно завязал с сексуальной жизнью.