Климкин объяснил закрытие Киевом избирательных участков в России

Глава МИД считает, что число украинцев, желающих проголосовать на выборах президента в 2019 году на территории России, будет мало.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины закрыла избирательные участки в России в целях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

— Главный мотив, который обусловливает закрытие участков в России, — это безопасность, — написал Климкин в колонке "Украинской правды".

Он добавил, что Киев прежде всего обеспокоен безопасностью украинцев, которые "решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы".

Также глава МИД обратил внимание на то, что число украинцев, желающих проголосовать на выборах своего президента в 2019 году на территории России, будет мало.

— На внеочередных президентских выборах в 2014 году в списки избирателей было включено 49418 человек, при этом из них проголосовало 1134, — уточнил Климкин.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. В день начала избирательной кампании — 31 декабря 2018 года — ЦИК страны ликвидировала все пять участков для голосования в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.