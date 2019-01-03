Правительство выделит регионам более 31 млрд субвенций на лекарства

По словам главы кабмина, такую помощь в стране получат около трёх миллионов человек.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу распределения субвенций на 2019 год в размере 31,367 млрд рублей на оказание услуг по обеспечению отдельных слоёв населения лекарственными препаратами. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РФ.

Средства из федерального бюджета будут направлены на финансовое обеспечение оказания услуг отдельным категориям населения по обеспечению лекарствами, а также специальными продуктами лечебного питания для детей.

По словам главы кабмина, такую помощь в стране получат около трёх миллионов человек.