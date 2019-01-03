Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина

На 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина. Об этом сообщает сайт театра "У Никитских ворот".
— В театре горе: вчера после продолжительной болезни скончалась Райна Борисовна Праудина, артистка нашего театра, народная артистка Латвии, заслуженная артистка России, — говорится в сообщении.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.
Райна Праудина проработала около 30 лет в Рижском театре русской драмы. С 1989 по 2001 год служила в театре имени Вахтангова, после этого — в театре "У Никитских ворот". В 1994 году она сыграла в фильме-спектакле "Мартовские иды".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени