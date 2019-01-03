Котейку за дверь. Депутат предложил ограничить количество питомцев в квартирах

Читайте также

Котейку за дверь. Депутат предложил ограничить количество питомцев в квартирах

2
По его словам, данная инициатива поможет в соблюдении санитарных норм и защите интересов других собственников жилья.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимиру Якушеву с предложением ввести ограничение на количество домашних животных, которые проживают в квартирах. Текст письма находится в распоряжении РИА "Новости".

— Целесообразным шагом стало бы введение законодательного ограничения на количественное содержание домашних питомцев и иных животных в зависимости от площади и типа индивидуального жилья граждан, — написал Петров.

Он предлагает установить лимит на содержание не более двух средних собак или трёх кошек на площади стандартной двухкомнатной квартиры.

По его словам, данная инициатива поможет в соблюдении санитарных норм и защите интересов других собственников жилья.

Он также отметил, что от действий хозяев страдают не только сами питомцы, но и соседи, которые вынуждены терпеть неприятные запахи и шум.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×