В полиции опровергли информацию о мародёрстве в Магнитогорске

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В полиции опровергли информацию о мародёрстве в Магнитогорске

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Фото: © РИА Новости

Полицейские Челябинской области опровергли информацию о мародёрстве на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске. Как рассказали Лайфу в ГУ МВД по региону, задержанный мужчина похож на преступника, которого уже год разыскивают правоохранители.

Ранее в СМИ появилась информацию о поимке мародёра на развалинах обрушившегося дома в Магнитогорске. Сообщалось, что мужчина пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.

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