В полиции опровергли информацию о мародёрстве в Магнитогорске

Полицейские Челябинской области опровергли информацию о мародёрстве на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске. Как рассказали Лайфу в ГУ МВД по региону, задержанный мужчина похож на преступника, которого уже год разыскивают правоохранители.

Ранее в СМИ появилась информацию о поимке мародёра на развалинах обрушившегося дома в Магнитогорске. Сообщалось, что мужчина пытался вынести из здания ценные вещи, которые там оставили хозяева квартир.