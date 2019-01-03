Проще и удобнее. Названы самые популярные машины с "автоматом"

На десять лидирующих марок приходится более 80% от общего объёма рынка машин с автоматической коробкой передач.

Эксперты портала "Автостат" назвали десять самых популярных марок автомобилей с автоматической коробкой передач.

С января по ноябрь 2018 года было реализовано 849 тысяч автомобилей, что соответствует 56% рынка всех автомобилей.

Лидером списка является KIA. За отчётный период было реализовано 168,2 тысячи автомобилей марки. На второй позиции находится ещё один кореец — Hyundai — с результатом 123 тысячи машин. Тройку лидеров замкнула Toyota. В ушедшем году было продано 90 тысяч автомобилей японской марки с "автоматом".

В десятку также вошли Volkswagen, Nissan, Skoda, Mitsubishi, Renault, BMW и Mercedes. Добавим, что на десять лидирующих марок приходится более 80% от общего объёма рынка машин с автоматической коробкой передач.