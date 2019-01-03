Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело 39-го погибшего

Спасатели достали тело 39-го погибшего, предположительно женщины, при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске. Об этом говорится в "телеграм"-канале губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, 31 декабря в одном из многоэтажных жилых домов в Магнитогорске обрушился подъезд. По предварительной версии, в квартире здания мог взорваться бытовой газ. Под завалами могут находиться ещё два человека.

Власти Челябинской области пообещали выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей. Получившие тяжкий или средний вред здоровью получат по 400 тысяч, лёгкий вред — по 200 тысяч рублей.