На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 120 человек

Читайте также

На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 120 человек

203
Всего стихия затронула более 75 тысяч человек, менее половины которых находятся в эвакуационных центрах.

На Филиппинах число погибших в результате ливней и оползней возросло до 122 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время 28 человек считаются пропавшими без вести и около 60 получили ранения.

Всего стихия коснулась более 75 тысяч человек, 30 тысяч которых находятся в эвакуационных центрах.

31 декабря сообщалось о 61 погибшем в результате "тропической депрессии".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×