На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 120 человек

Всего стихия затронула более 75 тысяч человек, менее половины которых находятся в эвакуационных центрах.

На Филиппинах число погибших в результате ливней и оползней возросло до 122 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время 28 человек считаются пропавшими без вести и около 60 получили ранения.

....suppose to be a happy New Year but end up a sad new year to my hometown and family in Iriga City, Philippines...due to nonstop rain, water overflow and it flooded the whole area ....please need prayers for the safety of all this people. pic.twitter.com/a7h01orOf4 — Jeffsheis (@jeffsheis) December 31, 2018

Всего стихия коснулась более 75 тысяч человек, 30 тысяч которых находятся в эвакуационных центрах.

31 декабря сообщалось о 61 погибшем в результате "тропической депрессии".