"Важен каждый". Зеленский назвал число желающих стать частью его команды

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"Важен каждый". Зеленский назвал число желающих стать частью его команды

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Владимир Зеленский. Фото © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что более 200 тысяч человек изъявили желание стать частью его команды во время избирательной кампании на выборах президента страны.

— На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен, — написал Зеленский в своём "Фейсбуке".

Напомним, что избирательная кампания стартовала 31 декабря, а само голосование пройдёт 31 марта.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Незалежной. Сделал он это в эфире телеканала "1+1". Ради выступления комика было сдвинуто новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко.

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