"Важен каждый". Зеленский назвал число желающих стать частью его команды

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что более 200 тысяч человек изъявили желание стать частью его команды во время избирательной кампании на выборах президента страны.

— На данный момент нас 228 609! Пишу точно, поскольку каждый из вас важен, — написал Зеленский в своём "Фейсбуке".

Напомним, что избирательная кампания стартовала 31 декабря, а само голосование пройдёт 31 марта.

Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Незалежной. Сделал он это в эфире телеканала "1+1". Ради выступления комика было сдвинуто новогоднее поздравление президента страны Петра Порошенко.