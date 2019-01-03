Спасатели завершили поиск людей на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске

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Спасатели завершили поиск людей на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске

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Фото: © МЧС РФ

Работы велись под угрозой обрушения конструкции дома, колебания стены доходили до трёх сантиметров.

Поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда дома в Магнитогорске завершена, людей под обломками больше нет. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

— Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена, — сказал Чуприян журналистам.

По его словам, спасатели проводили операцию под угрозой обрушения конструкции дома, колебания стены доходили до трёх сантиметров.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживали 120 человек. Наиболее вероятная причина случившегося — взрыв бытового газа. По последним данным, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Спустя день после трагедии под обломками нашли живым мальчика, которому нет и года. Сейчас состояние ребёнка оценивается как "стабильное с некоторыми улучшениями".

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