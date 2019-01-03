На уборку снега в Москве вышло более 8,5 тысячи единиц техники

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На уборку снега в Москве вышло более 8,5 тысячи единиц техники

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Одновременно производится механизированная и ручная противогололёдная обработка пешеходных зон и тротуаров.

Столичные коммунальщики продолжают работу по уборке снега в городе. Всего задействовано более 8,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

— В работах задействовано свыше 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, — отметил заммэра.

Он также подчеркнул, что одновременно производится механизированная и ручная противогололёдная обработка пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к станциям метро и МЦК и другим объектам социальной сферы и потребительского рынка.

С начала месяца в столице выпало восемь сантиметров снега.

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