На уборку снега в Москве вышло более 8,5 тысячи единиц техники

Одновременно производится механизированная и ручная противогололёдная обработка пешеходных зон и тротуаров.

Столичные коммунальщики продолжают работу по уборке снега в городе. Всего задействовано более 8,5 тысячи единиц техники. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

— В работах задействовано свыше 8,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники, — отметил заммэра.

Он также подчеркнул, что одновременно производится механизированная и ручная противогололёдная обработка пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к станциям метро и МЦК и другим объектам социальной сферы и потребительского рынка.

С начала месяца в столице выпало восемь сантиметров снега.