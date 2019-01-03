"Видеошутки". Вассерман объяснил, почему снялся в новом клипе Бузовой

Российский эрудит пожаловался, что из-за обстоятельств может развлекаться не каждый день.

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман объяснил, почему снялся в клипе российской певицы и ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Я не первый раз принимаю участие в каких-нибудь видеошутках. У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, — сказал Вассерман.

Он признался, что ещё не видел клип, но поделился, что играет там самого себя. По сюжету он зачитывает дамам длинный и заумный текст, после чего они переключаются на этот самый клип, в котором сам Вассерман танцует уже вместе с ними.

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