Одним ударом. В Киеве убили сотрудника охраны Порошенко

В центре Киева неизвестный убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка. Об этом сообщает портал "Страна.ua".
Инцидент произошёл 2 января во дворе жилого комплекса "Французский квартал" на улице Сапёрное Поле.
Сообщается, что преступник в это время гулял со своими двумя собаками. В тот момент, когда он проходил мимо шлагбаума, к нему подъехал автомобиль Volkswagen. Сначала перепалка возникла между неизвестным и водителем авто, а вскоре на помощь ему подоспели его друзья из машины.
В результате Хмелюку достался резкий удар в челюсть, от которого он упал на землю. Приехавшие врачи не смогли его спасти.
По данным "Вести Украина", подозреваемым оказался боксёр Пётр Очеретяный, который проживал в этом же комплексе.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени