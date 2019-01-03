Одним ударом. В Киеве убили сотрудника охраны Порошенко

Между погибшим и предполагаемым убийцей возникла словесная перепалка, когда преступник выгуливал своих собак.

В центре Киева неизвестный убил сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка. Об этом сообщает портал "Страна.ua".

Инцидент произошёл 2 января во дворе жилого комплекса "Французский квартал" на улице Сапёрное Поле.

Сообщается, что преступник в это время гулял со своими двумя собаками. В тот момент, когда он проходил мимо шлагбаума, к нему подъехал автомобиль Volkswagen. Сначала перепалка возникла между неизвестным и водителем авто, а вскоре на помощь ему подоспели его друзья из машины.

В результате Хмелюку достался резкий удар в челюсть, от которого он упал на землю. Приехавшие врачи не смогли его спасти.

По данным "Вести Украина", подозреваемым оказался боксёр Пётр Очеретяный, который проживал в этом же комплексе.