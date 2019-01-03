Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения России

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Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Елены Бойко новым заместителем министра здравоохранения. Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте кабмина.

— Назначить Бойко Елену Львовну заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, — говорится в распоряжении.

Ранее Бойко возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства. До этого она занимала пост заместителя главы департамента государственной политики в области информатизации органов власти в Минкомсвязи.

30 декабря Медведев назначил нового замминистра строительства и ЖКХ.

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