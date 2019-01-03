МЧС приступило к спасению животных из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС приступили к спасению животных, которые остаются под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом журналистам рассказал первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

— Нам ещё нужно разобраться с животными. Мы сейчас послали бригады их извлекать. Они же тоже живые организмы, — отметил Чуприян.

Он подчеркнул, что в процессе проведения спасательной операции питомцы неоднократно попадались спасателям. Так они сумели спасти кошку. При этом одна кошка была ранее найдена мёртвой.

Прежде Лайф рассказывал, что из-под завалов дома удалось спасти живого попугая.

Утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживали 120 человек. Наиболее вероятная причина случившегося — взрыв бытового газа. По последним данным, погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. На данный момент спасатели завершили поиск людей на месте обрушившегося подъезда.