Прощание с актёром Владимиром Дыховичным состоится 5 января

Прощание с российским актёром Владимиром Дыховичным пройдёт 5 января в Москве. Об этом в "Фейсбуке" написала вдова его отца, режиссёра Ивана Дыховичного, Ольга.

Отпевание пройдёт в храме Софии в Средних Садовниках в 11:00, а в 14:00 в "Электротеатре Станиславского" состоится прощание.

Дата и место похорон не уточняются.

Напомним, актёр Владимир Дыховичный ушёл из жизни 1 января. Ему было 30 лет. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, а также сериала "Бессоница".