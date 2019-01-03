В Магнитогорске начались выплаты пострадавшим при обрушении дома

В Магнитогорске начались выплаты пострадавшим при обрушении жилого дома после взрыва газа. Об этом сообщила журналистам заместитель министра социальных отношений Челябинской области Раиса Хайритдинова.
— Выплаты на данный момент получили 14 человек — это пять семей. Сумма выплат — 1,6 миллиона рублей, — сказала Хайритдинова.
Сообщается, что для получения назначенной суммы достаточно предъявить паспорт. Деньги могут получить до 100 человек, каждый из которых оповещён об этом.
Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживали 120 человек. Из-под завалов сегодня извлекли тело 39-го погибшего.
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