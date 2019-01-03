Канадский журналист назвал Россию фаворитом МЧМ-2019 по хоккею

Он также отметил великолепную игру голкипера российской команды Петра Кочеткова на турнире.

Канадский журналист Sportsnet Сэм Косентино в беседе со "Спорт-Экспрессом" заявил, что сборная России является фаворитом молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года.

— Россия — безусловный фаворит. Пётр Кочетков — лучший вратарь турнира. У команды есть глубина и баланс, возможности многих игроков я видел в ноябре на суперсерии, — отметил Косентино.

Он также обратил внимание, что главный тренер сборной Валерий Брагин позволяет своим игрокам креативить с шайбой, несмотря на то что много внимания уделяет обороне. Кроме того, он отметил опасность Кравцова, Денисенко и Костина, подчеркнув, что они ещё скажут своё слово.

Напомним, что сегодня ночью сборная России обыграла словаков в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею со счётом 8:3 и вышла в полуфинал турнира, где встретится со сборной США.