Спасатели напомнили, как помочь человеку при переохлаждении

Людям, пострадавшим от холода, рекомендуют больше отдыхать и беречь руки и ноги от излишнего физического контакта.

При общем переохлаждении и обморожении восстановление должно проходить постепенно, поэтому человека не рекомендуется растирать снегом и поить алкоголем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.

— Пострадавший от переохлаждения человек не должен энергично двигаться и употреблять спиртное. Не рекомендуется проводить массаж, растирание снегом, шерстяной тканью, делать тёплые ванночки, прикладывать грелку, делать согревающие компрессы, смазывать кожу маслами или жирами, — говорится в сообщении.

Как отмечается, существует три стадии переохлаждения: лёгкая, средней тяжести и тяжёлая.

Пострадавшего от холода человека нужно внести в тёплое помещение, переодеть в сухое бельё. Восстановление должно происходить постепенно и "изнутри". Если человек в сознании, ему можно предложить обильное горячее сладкое питьё и горячую еду.

Снимать одежду с обмороженных конечностей можно только аккуратно и не спеша, чтобы не травмировать ткани ещё сильнее. В случае с заметным повреждением тканей положено больше отдыхать и повыше держать руки и ноги.