"Новый год будет на кладбище". Под завалами в Магнитогорске погибла целая семья

В общей сложности жертвами трагедии стали 39 человек, поисково-спасательная операция завершена.

В результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске погибла молодая семья. Спасатели нашли под завалами супругов Виктора и Татьяну Антиловых, а также их маленькую дочь.

Отец погибшего мужчины Дмитрий Антилов в беседе с L ife Shot рассказал, что семья проживала в доме на девятом этаже. Первым из-под обломков достали Виктора, и уже на следующий день — тела его жены и дочери.

— Теперь мы будем в Новый год ездить на кладбище, вместо того чтобы дома сидеть за праздничным столом. У нас видите, какая трагедия! У нас практически вся семья: и сын, и его жена, и внучка. С той стороны для мамы и папы — дочка, внучка и зять, — добавил Дмитрий.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживало 120 человек. Наиболее вероятная причина случившегося — взрыв бытового газа. По последним данным, погибло 39 человек, в том числе шестеро детей.

Некоторое время назад спасатели завершили поиск людей под завалами, теперь ищут животных.