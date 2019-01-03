Четверо суток на морозе. Спасатели достали собаку из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели сумели достать из полуразрушенной квартиры в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске собаку, которая провела четверо суток на морозе. Об этом сообщает Life Shot.
Отмечается, что у животного обморожены уши, однако ветеринары настроены оптимистично. Они уверяют, что с собакой всё будет хорошо.
Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживало 120 человек. Из-под завалов сегодня извлекли тело 39-го погибшего.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени