Четверо суток на морозе. Спасатели достали собаку из-под завалов в Магнитогорске

Спасатели сумели достать из полуразрушенной квартиры в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске собаку, которая провела четверо суток на морозе. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Отмечается, что у животного обморожены уши, однако ветеринары настроены оптимистично. Они уверяют, что с собакой всё будет хорошо.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, в котором проживало 120 человек. Из-под завалов сегодня извлекли тело 39-го погибшего.