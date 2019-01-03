Матвиенко призвала кормить в больницах правильной и вкусной едой

По её мнению, в стране по-прежнему есть медучреждения, где пациентов кормят дурно пахнущей пищей.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала улучшить качество питания в российских больницах. С таким заявлением она выступила на заседании совета законодателей РФ.

По словам Матвиенко, в России есть больницы, в которых готовят неприятно пахнущую еду — её никто не хочет есть.

— Больных тоже надо кормить полноценной, правильной, вкусной едой, чтобы потом не выбрасывать всё в отходы. Зачем тогда тратить деньги? — приводит слова Матвиенко агентство городских новостей "Москва".

Он также предложила регионам ознакомиться с законом Санкт-Петербурга о социальном питании, чтобы на его основе прописать пункты в местном законодательстве.

Ранее Матвиенко заявила, что власти примут все меры для роста зарплат россиян.