"Угроз нет". Жена Николая Дроздова рассказала о состоянии мужа

Жена известного российского телеведущего Николая Дроздова Татьяна рассказала РИА "Новости" о состоянии здоровья мужа, заявив, что уже завтра его могут выписать из больницы.

— Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет, чувствует он себя нормально, — отметила Дроздова.

Напомним, что ведущего телепрограммы "В мире животных" госпитализировали в одну из московских больниц 2 января.