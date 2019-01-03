"Угроз нет". Жена Николая Дроздова рассказала о состоянии мужа

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"Угроз нет". Жена Николая Дроздова рассказала о состоянии мужа

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Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Жена известного российского телеведущего Николая Дроздова Татьяна рассказала РИА "Новости" о состоянии здоровья мужа, заявив, что уже завтра его могут выписать из больницы.

— Может быть, даже завтра его выпишут. Он немного ушибся во время зарядки. Никаких угроз нет, чувствует он себя нормально, — отметила Дроздова.

Напомним, что ведущего телепрограммы "В мире животных" госпитализировали в одну из московских больниц 2 января.

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