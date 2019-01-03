Трёхлетний малыш получил пулевое ранение в голову в Дагестане

Тяжесть состояния ребёнка не позволяет транспортировать его в другие лечебные учреждения.

Трёхлетний мальчик попал в больницу с огнестрельным ранением в голову в дагестанском Дербенте. Инцидент произошёл в новогоднюю ночь во время праздничного салюта.

Как сообщили в региональном Минздраве, родители вместе с ребёнком вышли на улицу посмотреть салют. В это время неизвестные решили пострелять из боевого оружия, пуля попала в голову ребёнку. Малыша доставили в больницу, где прооперировали. Сейчас состояние пострадавшего остаётся тяжёлым, он находится в реанимации.

— Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов Минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время правоохранители занимаются расследованием произошедшего.