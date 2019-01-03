Помогут газеты и свечи. В МЧС рассказали, как не замёрзнуть в заглохшей машине

Специалисты также предостерегают автолюбителей от употребления алкоголя, который лишь создаёт иллюзию согрева.

В МЧС России рассказали о нескольких основных способах согреться зимой в заглохшей машине.

Спасатели отмечают, что, для того чтобы замёрзнуть, человеку достаточно всего лишь двух часов. При этом в случае попадания в такую ситуацию водителям необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

— Лучше всего возить с собой в автомобиле запасную куртку, свитер и тёплую обувь. Если вдруг подходящей одежды нет, используйте газеты. Засуньте их себе под куртку и в ботинки, — отметили в ведомстве.

Также как можно скорее необходимо сообщить о проблеме в экстренные службы по телефону 112. Кроме того, в МЧС советуют утеплить и сам автомобиль, обклеив его внутреннюю сторону газетами в несколько слоёв. Обогреть машину можно и при помощи свечи.

Ещё одним способом согреться является потребление горячих напитков. Спасатели рекомендуют возить всегда с собой термос с горячим чаем и предостерегают от употребления алкоголя, который лишь создаёт иллюзию согрева организма.

Немаловажно постоянно находиться в движении, растирать ноги и руки, чтобы разгонять кровь по телу. В тепле постоянно должна оставаться и голова.