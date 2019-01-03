Мальчик, о помощи которому просили Путина, может не перенести транспортировку

При этом мама ребёнка не обращалась с уведомлением о намерении выписать его из местной больницы.

Трёхлетний онкобольной Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, о помощи которому просили президента РФ Владимира Путина, может не перенести транспортировку в другую больницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

— У специалистов Иркутской области есть большой опыт транспортировки пациентов с тяжелейшими патологиями, но этот ребёнок признан нетранспортабельным, врачи его не повезут, потому что он может просто не перенести транспортировку, — отметила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голонецкая.

В пресс-службе также добавили, что мама ребёнка не обращалась с уведомлением о намерении выписать его из больницы города Черемхово.

Напомним, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал помочь перевезти на лечение трёхлетнего мальчика из Иркутской области Владислава Шестакова.

Специалисты Минздрава позже связались с коллегами из Иркутской области для определения плана лечения больного ребёнка.