Прокуратура начала проверку после обрушения здания в Новочеркасске

Прокуратура Ростовской области организовала проверку после обрушения части четырёхэтажного здания в Новочеркасске. Об этом журналистам рассказал представитель ведомства.
— По поводу обрушения здания прокуратурой города Новочеркасска организовано проведение проверки, — заявил представитель областной прокуратуры.
Ранее Лайф сообщал, что четырёхэтажное офисное здание обрушилось в городе Новочеркасске Ростовской области. Инцидент произошёл сегодня около 18:30. С места происшествия опубликовано видео.
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