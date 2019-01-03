В ДТП на Урале погибло четыре человека, в том числе двое малышей

На месте происшествия работают несколько нарядов ГИБДД. Организовано реверсивное движение.

В результате ДТП на трассе Николопавловское — Алапаевск в Свердловской области погибли четыре человека, в том числе двое полугодовалых детей. Об этом Лайфу рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

ДТП произошло в 18:50 по московскому времени. По предварительным данным, водитель лесовоза марки Freelander допустил занос прицепа на затяжном повороте. В результате чего прицеп выбросило на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль ВАЗ-2112. Отмечается, что от удара у грузовика отбросило мост.

В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля (1984 года рождения), его тёща (1968 года рождения) и двое полугодовалых малышей. В салоне ВАЗа также находилась мать детей, которая выжила в аварии. Сейчас она госпитализирована. Отмечается, что за легковым авто ехали KIA Rio и Nissan, однако в них пострадавших нет.

На месте происшествия работают несколько нарядов ГИБДД. Организовано реверсивное движение. У водителя лесовоза признаков алкогольного опьянения сотрудникам правоохранительных органов обнаружить не удалось, однако будет проведён анализ крови.

В связи с большим количеством погибших на место ДТП выехали начальник Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров и заместитель начальника областного ГИБДД полковник Алексей Габдорахманов. Добавим, что на месте аварии полиции понадобилась помощь сотрудников экстренных служб.

По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.