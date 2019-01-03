Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине

Украинский президент Пётр Порошенко стал лидером президентского антирейтинга.
Согласно опросу, проведённому центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Ярёменко, за нынешнего лидера Незалежной никогда бы не проголосовали 51,9% респондентов.
При этом за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко не стали бы голосовать 28,9% участников опроса.
Отмечается, что, если бы выборы на Украине проходили на следующей неделе, Тимошенко набрала бы 13,4% среди всех (18,6% от тех, кто определился и будет голосовать).
Далее в списке следуют шоумен Владимир Зеленский — 10,8% (15%), Юрий Бойко — 8,5% (11,8%), Анатолий Гриценко — 8,1% (11,2%) и Пётр Порошенко — 7,7% (10,7%).
Опрос проводили с 16 по 22 декабря. Всего опросили 2045 респондентов.
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