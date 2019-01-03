СМИ: На Украине начали расследование попытки захвата власти

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СМИ: На Украине начали расследование попытки захвата власти

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Фото: © РИА Новости

Служба безопасности Украины начала расследование попытки захвата власти. Об этом сообщает агентство "Украинские новости".

По данным ведомства, в мае прошлого года в Чехии состоялся "Первый национальный украинский конгресс". Его члены объявили Верховную раду, МВД и Генпрокуратуру страны незаконными, а сам "Конгресс" — единственным легитимным органом власти.

В ходе мероприятия также было объявлено о создании "Украинской народной армии", которая должна была противостоять Нацгвардии при свержении нынешней власти и устраивать покушения на видных политических деятелей.

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