Шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц в Грузии

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Шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц в Грузии

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В Грузии за месяц шесть человек скончались от свиного гриппа, сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя Центра по контролю заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в Грузии "лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа".

Он также подчеркнул, что до пика эпидемии свиного гриппа далеко.

— На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек. Эти данные входят в норму, — добавил Гамкрелидзе.

При этом он констатировал, что по сравнению с 2018 годом возросло число осложнений при заболеваниях свиным гриппом.

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