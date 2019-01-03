Шесть человек умерли от свиного гриппа за месяц в Грузии

В Грузии за месяц шесть человек скончались от свиного гриппа, сообщает РИА "Новости".

По словам руководителя Центра по контролю заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, в Грузии "лабораторно зафиксировано 144 случая заболевания вирусом гриппа".

Он также подчеркнул, что до пика эпидемии свиного гриппа далеко.

— На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек. Эти данные входят в норму, — добавил Гамкрелидзе.

При этом он констатировал, что по сравнению с 2018 годом возросло число осложнений при заболеваниях свиным гриппом.