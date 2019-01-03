"Новый фейк". Власти Украины не будут лишать УПЦ Киево-Печерской лавры

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"Новый фейк". Власти Украины не будут лишать УПЦ Киево-Печерской лавры

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Фото: © РИА Новости

Киев не собирается лишать УПЦ права аренды Киево-Печерской лавры. Об этом рассказал советник президента Украины Ростислав Павленко.

— С новым фейком, друзья... Ответственно заявляю: это бред, — написал Павленко на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, ранее украинское издание "Вести" сообщило, что администрация президента Незалежной дала указания руководителям музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подать иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

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