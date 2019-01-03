Бывшей девушке Ди Каприо предъявят обвинения в уклонении от уплаты налогов

По версии израильских властей, супермодель Бар Рафаэли, которая снималась для обложек журналов Sports Illustrated и GQ, пыталась скрыть более шести миллионов долларов.

Власти Израиля собираются предъявить бывшей девушке Леонардо Ди Каприо Бар Рафаэли обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Об этом сообщает портал TMZ.

Власти страны считают, что супермодель пыталась скрыть от налоговых органов более шести миллионов долларов. Отмечается, что расследование в отношении Рафаэли велось на протяжении нескольких лет. В налоговом управлении считают, что супермодель лгала о своём месте жительства — в Израиле заявляла, что проживает в США, а властям США говорила обратное.

Также власти Израиля считают, что Рафаэли отклонялась от уплаты налогов в 2006−2012 годах. Обвинения будут предъявлены не только супермодели, но и её родителям — Ципи и Рафи Рафаэли.

При этом адвокат девушки утверждает, что "она ничего не прятала" от налоговых органов.

Добавим, что 33-летняя Рафаэли — одна из самых известных в мире моделей. Она снималась для обложек журналов Sports Illustrated и GQ.