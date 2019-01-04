Следователи начали проверку по факту обрушения стены здания в Новочеркасске.

— Поступило сообщение об обрушении стены одного из офисных зданий, расположенных в г. Новочеркасске. По данному факту проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении на сайте Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Напомним, стена здания в Новочеркасске обрушилась вечером 3 января — Лайф публиковал видео с места происшествия. Погибших и пострадавших нет. Свою проверку по факту инцидента уже начала прокуратура региона.