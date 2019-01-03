Женщина погибла при взрыве на складе в Германии

Взрыв и последующий пожар произошли на складе по утилизации взрывчатки в Мюнстере. На месте инцидента работало 40 пожарных. В ходе тушения возгорания было обнаружено тело женщины.

Согласно предварительным данным, она покончила с собой. Отмечается, что склад был заперт изнутри, а автомобиль погибшей был припаркован рядом с ним. На месте инцидента работают правоохранители. Они пока не делают каких-либо заявлений относительно мотива самоубийства женщины.

Как сообщает Bild, сильный взрыв разрушил боковую стену склада, ворота и часть крыши. Ущерб оценивается в десятки тысяч евро. Эксперты установят, подлежит ли здание восстановлению.