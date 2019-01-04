В Нью-Йорке мужчина ограбил Apple Store — видео

Полицейский департамент Нью-Йорка опубликовал видео ограбления магазина электроники Apple, сообщает Breaking 911.

Мужчина разбил стекло, пробрался в магазин, после чего забрал техники на 75 тысяч долларов и скрылся в неизвестном направдении.

Отмечается, что подозреваемому около 35 лет, он среднего телосложения. Был одет в чёрную куртку, синюю толстовку, джинсы тёмно-синего цвета, чёрные ботинки, чёрные перчатки и шапку.

Правоохранители рассчитывают на помощь общественности в установлении личности неизвестного и его обнаружении.