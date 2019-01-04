Помпео: Войска США начали процесс выхода из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что американские войска уже начали выходить из Сирии.

При этом Помпео не захотел называть сроки вывода войск.

— Не могу предоставить данную информацию, поскольку не хочу, чтобы противники точно знали, когда мы покинем Сирию, — сказал госсекретарь США в интервью телеканалу Newsmax.

Также Помпео подчеркнул, что Вашингтон "продолжит кампанию против ИГИЛ"*. Кроме того, он отметил, что в планах США — приложить максимум усилий для "обеспечения стабильности на всём Ближнем Востоке".

Напомним, 19 декабря глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе военнослужащих США из Сирии, так как "ИГИЛ почти изгнана". Позднее СМИ сообщали, что Трамп продлил срок вывода американских войск из Сирии.

*Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.