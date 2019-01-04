Задержан подозреваемый в ограблении домов знаменитостей в США

В США полиция задержала мужчину, которого подозревают в ограблениях домов знаменитостей. Похищенное были найдено в жилище и на складе Бенджамина Акермана, сообщает CTV News.

Полицейские создали специальный сайт, на который выложили фотографии находок. Речь идёт о дорогих сумках, дизайнерской обуви, украшениях, вине, электронике, объектах искусства. Правоохранители считают, что Акерман орудовал в районе Голливудских Холмов. Ему приписывают в том числе ограбление домов Ашера, Адама Ламберта и Джейсона Деруло.

Следователям известно о 13 домах, которые Акерман ограбил в 2017 и 2018 годах. Как отмечается, мужчина мог совершить большее количество преступлений. В основном под его прицел попадали выставленные на продажу дома. Подозреваемый заранее бывал в них, представляясь риелтором или заинтересованным покупателем.

При осмотре домов мужчина всегда был одет с иголочки. Спустя какое-то время Акерман возвращался в дома, грабя их "в очень изощрённой манере".

В полиции не смогли назвать общую стоимость вещей, которые были украдены, так как её ещё предстоит оценить. Предполагается, речь идёт о миллионах долларов.