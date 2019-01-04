Учёные нашли способ превращать новогодние ёлки в сладости

Исследователи выяснили, что из срубленных на праздник деревьев ещё можно извлечь пользу.

Учёные Шеффилдского университета предложили утилизировать срубленные на Новый год ёлки.

Исследователи нашли в хвое деревьев вещества, которые помогут в производстве краски, уксуса и даже сладостей. Отметим, что сейчас срубленные ёлки просто выбрасываются. По предоставленным данным, в одной только Великобритании на Новый год срубается около семи миллионов ёлок.

Путём подогрева хвою можно разделить на твёрдые и жидкие вещества. Из жидких можно будет создавать сахара, утверждают исследователи, твёрдые же использовать для производства биоугля.