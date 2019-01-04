"У нас правят дебилы". В Раде оценили закрытие избирательных участков в РФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал закрытие Украиной избирательных участков на территории РФ.

— Это доказывает, что у нас правят дебилы. Я просто не верю, что в такой великой и сильной стране, как Украина, может быть такой министр иностранных дел, который несёт такую ахинею, — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Депутат также предложил закрыть украинское посольство в России, если Киев "не может им управлять".

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что власти Незалежной закрыли свои избирательные участки на территории РФ в связи с тем, что украинцев, желающих проголосовать в России, "будет очень мало".