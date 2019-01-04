Фуры в огне. Шесть человек погибли в крупном ДТП в США

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Фуры в огне. Шесть человек погибли в крупном ДТП в США

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Фото: © Twitter/CBS4 Gainesville

По меньшей мере шесть человек погибли в аварии на автомагистрали в штате Флорида, сообщает WFLA.

ДТП произошло недалеко от города Гейнсвилл. После столкновения машины загорелись. С места инцидента было эвакуировано восемь человек.

Отмечается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также в результате ДТП произошёл разлив 190 литров дизельного топлива.

Обстоятельства аварии выясняются.

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