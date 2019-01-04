Фуры в огне. Шесть человек погибли в крупном ДТП в США

По меньшей мере шесть человек погибли в аварии на автомагистрали в штате Флорида, сообщает WFLA.

BREAKING: At Least 6 People Dead In Massive Fiery Crash On Florida Interstate; Fire Officials Call In Helicopter To 'Help Locate Patients That May Be In The Woods' https://t.co/tXy4MQWnNx pic.twitter.com/ooy5pvhoFp — Breaking911 (@Breaking911) 3 января 2019 г.

ДТП произошло недалеко от города Гейнсвилл. После столкновения машины загорелись. С места инцидента было эвакуировано восемь человек.

Отмечается, что несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также в результате ДТП произошёл разлив 190 литров дизельного топлива.

Обстоятельства аварии выясняются.