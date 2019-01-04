В Сирии при авиаударе коалиции погибло 11 мирных жителей

В результате авиаудара международной коалиции по сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибло 11 мирных жителей. Известно, что все они были членами одной семьи.

— Одиннадцать членов семьи погибли в результате авиаудара нелегитимной международной коалиции по их домам в деревне Шаафа на юго-востоке Сирии, — сообщил телеканал Ikhbariya.

Напомним, в декабре по меньшей мере 17 мирных жителей были убиты в результате атаки международной коалиции во главе с США на Дейр-эз-Зор.