Виной всему "Ночное рандеву". СМИ узнали об отношениях Пугачёвой и Криса Кельми

Журналист Михаил Садчиков, знакомый с Крисом Кельми с 80-х годов, рассказал StarHit об отношениях певца с примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачёвой.

По его словам, ходили слухи, что "Пугачёва благоволила молодому артисту и всячески поддерживала его, пока не узнала о том, что "Ночное рандеву" на самом деле поёт не Крис, да и автором песни является другой человек".

Как отметил журналист, после того случая примадонна "остыла к Кельми".

Напомним, певец Крис Кельми умер 1 января в своём доме в Подмосковье. Лайф писал, что у исполнителя могло остановиться сердце из-за злоупотребления спиртным. Всё своё имущество Кельми отписал бывшей жене и сыну.

Сообщалось, что по решению родственников певец будет похоронен без публичной церемонии прощания.