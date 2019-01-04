Опубликованы фото с места кровавого ДТП с участием Винус Уильямс

Издание Daily Mail показало не публиковавшиеся ранее фотографии, сделанные после аварии с участием известной теннисистки Винус Уильямс.

На них запечатлён автомобиль погибшего после аварии Джерома Барсона. Отмечается, что в результате ДТП в машине пожилого мужчины сработали подушки безопасности, а по салону была размазана кровь.

Машине теннисистки был нанесён незначительный ущерб. Проведённое правоохранителями расследование исключило вину водителей обоих авто, возложив ответственность за аварию на водителя третьего транспортного средства.

Напомним, ДТП случилось в июне 2017 года, когда Уильямс выезжала из микрорайона, в котором владеет домом последние 20 лет. Спустя две недели после аварии водитель-пенсионер Джером Барсон скончался в госпитале от внутреннего кровотечения и повреждения органов. Его супруга в ДТП получила травмы.