В Болгарии нашли заброшенный склад с новыми автомобилями BMW

Заброшенный склад с раритетными моделями BMW обнаружили в болгарском городе Благоевград.
Как сообщает местный портал AutoClub, в помещении находилось 11 автомобилей BMW 5 Series в кузове E34 1994 года выпуска.
По данным издания, владелец приобрёл их, чтобы в то время организовать первый в стране сервис аренды автомобилей.
Отмечается, что все автомобили новые и находятся в идеальном состоянии, поскольку последние 25 лет были законсервированы.
Раритеты собираются выставить на торги. Их стартовая цена начинается от 15 тысяч евро.
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