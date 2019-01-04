На украинской таможне задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

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На украинской таможне задержали тираж рождественского послания патриарха Кирилла

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Патриарх Кирилл. Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Украинские таможенники не пропустили тираж рождественского послания патриарха Кирилла. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Таможня (Украины. — Прим. Лайфа) задержала тираж рождественского послания патриарха Кирилла, ранее отправленный из России для торжественного зачитывания по традиции на праздничном богослужении 7 января, — написал он в своём телеграм-канале.

Легойда также отметил, что в наше время послание "можно и со смартфона зачитать", и посоветовал таможенникам готовить отверстие для новой звёздочки на погонах, "если она им важнее, чем Вифлеемская звезда".

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